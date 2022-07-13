ЕК рекомендовала разрешить транзит в Калининград железнодорожным транспортом
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала дополнительные разъяснения для стран - членов Евросоюза по транзиту товаров из России, следует из сообщения на сайте ЕК. Согласно рекомендациям, транзит возможен железнодорожным транспортом при соблюдении некоторых условий.
В опубликованном документе сказано, что перевозка санкционных товаров в Калининградскую область из остальной части России и наоборот автомобильным транспортном не допускается. «Такой специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту без ущерба к обязательству государств-членов осуществлять эффективный контроль, как указано ниже, в соответствии с законодательством ЕС», – говорится в разъяснениях ЕК.
В любом случае запрещен транзит попавших под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения, также страны Евросоюза должны следить за тем, чтобы объем транзита не превышал средние значения за последние три года и отражал реальный спрос и «что нет необычных потоков или торговых моделей».
В рекомендации ЕК подчеркивается, что санкции якобы полностью оправданы – запреты или ограничения на транзит товаров могут быть введены по соображениям общественной безопасности, защиты здоровья и жизни людей, защиты интеллектуальной, промышленной или коммерческой собственности, а также для защиты основных интересов безопасности.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности, под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.
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