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ЕК рекомендовала разрешить транзит в Калининград железнодорожным транспортом

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала дополнительные разъяснения для стран - членов Евросоюза по транзиту товаров из России, следует из сообщения на сайте ЕК. Согласно рекомендациям, транзит возможен железнодорожным транспортом при соблюдении некоторых условий.

В опубликованном документе сказано, что перевозка санкционных товаров в Калининградскую область из остальной части России и наоборот автомобильным транспортном не допускается. «Такой специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту без ущерба к обязательству государств-членов осуществлять эффективный контроль, как указано ниже, в соответствии с законодательством ЕС», – говорится в разъяснениях ЕК.

В любом случае запрещен транзит попавших под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения, также страны Евросоюза должны следить за тем, чтобы объем транзита не превышал средние значения за последние три года и отражал реальный спрос и «что нет необычных потоков или торговых моделей».

Захарова: ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время

В рекомендации ЕК подчеркивается, что санкции якобы полностью оправданы – запреты или ограничения на транзит товаров могут быть введены по соображениям общественной безопасности, защиты здоровья и жизни людей, защиты интеллектуальной, промышленной или коммерческой собственности, а также для защиты основных интересов безопасности.

В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности, под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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