ЕК рекомендовала разрешить транзит в Калининград железнодорожным транспортом

В опубликованном документе сказано, что перевозка санкционных товаров в Калининградскую область из остальной части России и наоборот автомобильным транспортном не допускается. «Такой специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту без ущерба к обязательству государств-членов осуществлять эффективный контроль, как указано ниже, в соответствии с законодательством ЕС», – говорится в разъяснениях ЕК.