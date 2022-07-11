Российский дипломат предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

«Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).