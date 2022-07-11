Российский дипломат предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда
У России есть возможность ответить Литве пропорционально на блокаду транзита в Калининградскую область, заявил в эфире «России 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
«Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).
Рябоконь также напомнил о синхронизирующей энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы электрической системе БРЭЛЛ. По его словам, хоть сейчас Литва и не покупает у России электричество, но РФ страхует республику на случай пиковых нагрузок и блэкаутов. «Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», – подчеркнул временный поверенный.
18 июня власти Литвы запретили транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, в Калининградскую область с остальной части России. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного транспорта. Ограничение затрагивает около 50% всех грузов, в том числе стройматериалы, дерево, металл, цемент и т. д.
5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Власти Литвы также заявили, что они должны полностью контролировать собственные территории, поэтому страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва пообещали в ближайшее время решить вопрос с транзитной блокадой Калининграда.