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Политика

Российский дипломат предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

Ведомости

У России есть возможность ответить Литве пропорционально на блокаду транзита в Калининградскую область, заявил в эфире «России 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Рябоконь также напомнил о синхронизирующей энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы электрической системе БРЭЛЛ. По его словам, хоть сейчас Литва и не покупает у России электричество, но РФ страхует республику на случай пиковых нагрузок и блэкаутов. «Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», – подчеркнул временный поверенный.

18 июня власти Литвы запретили транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, в Калининградскую область с остальной части России. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного транспорта. Ограничение затрагивает около 50% всех грузов, в том числе стройматериалы, дерево, металл, цемент и т. д.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Власти Литвы также заявили, что они должны полностью контролировать собственные территории, поэтому страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград.

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва пообещали в ближайшее время решить вопрос с транзитной блокадой Калининграда.

Ранее по теме: Алиханов опроверг расширение списка санкций по транзиту в Калининград

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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