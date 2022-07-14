В Коломбо ввели дневной комендантский час

Накануне, 13 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну из-за массовых протестов и улетел на Мальдивские острова, сообщает CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы . По последним данным, оттуда он направился в Сингапур, а затем планирует уехать в Саудовскую Аравию, передает Associated Press со ссылкой на власти Мальдив. До сих пор он не направил послание об отставке премьеру и председателю парламента. Тогда же премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил чрезвычайное положение в стране.