В Коломбо ввели дневной комендантский час
Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в административном округе Коломбо, в который входит неофициальная столица государства с тем же названием, передает портал Adaderana со ссылкой на управление правительственной информацией.
Уточняется, что комендантский час продлится с полудня 14 июля до 5 утра 15 июля. Согласно документу, в этот промежуток времени никто не должен появляться в общественных парках, на дорогах общего пользования, в зонах отдыха или на берегу моря без письменного разрешения от армии или полиции.
Накануне, 13 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну из-за массовых протестов и улетел на Мальдивские острова, сообщает CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы . По последним данным, оттуда он направился в Сингапур, а затем планирует уехать в Саудовскую Аравию, передает Associated Press со ссылкой на власти Мальдив. До сих пор он не направил послание об отставке премьеру и председателю парламента. Тогда же премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил чрезвычайное положение в стране.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного сокращением потока иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. 12 апреля власти страны объявили «упреждающий дефолт» по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате власти были вынуждены сократить импорт. Граждане недовольны нехваткой топлива и продовольствием, а также плохими условиями жизни.
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