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В Коломбо ввели дневной комендантский час

Ведомости

Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в административном округе Коломбо, в который входит неофициальная столица государства с тем же названием, передает портал Adaderana со ссылкой на управление правительственной информацией.

Уточняется, что комендантский час продлится с полудня 14 июля до 5 утра 15 июля. Согласно документу, в этот промежуток времени никто не должен появляться в общественных парках, на дорогах общего пользования, в зонах отдыха или на берегу моря без письменного разрешения от армии или полиции.

Накануне, 13 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну из-за массовых протестов и улетел на Мальдивские острова, сообщает CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы . По последним данным, оттуда он направился в Сингапур, а затем планирует уехать в Саудовскую Аравию, передает Associated Press со ссылкой на власти Мальдив. До сих пор он не направил послание об отставке премьеру и председателю парламента. Тогда же премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил чрезвычайное положение в стране. 

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного сокращением потока иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. 12 апреля власти страны объявили «упреждающий дефолт» по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате власти были вынуждены сократить импорт. Граждане недовольны нехваткой топлива и продовольствием, а также плохими условиями жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных