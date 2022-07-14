Вучич пообещал Западу ад в случае непринятия предложений Путина
Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, заявил сербский лидер Александр Вучич. Какое именно это будет предложение, он не уточнил.
«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — отметил Вучич (цитата по Sputnik Serbia).
Накануне сербский президент заявил, что конфликт на Украине — это мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. «Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», — отмечал Вучич в интервью на телеканале TV Pink.
По его словам, ситуация на Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.
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