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Вучич пообещал Западу ад в случае непринятия предложений Путина

Ведомости

Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, заявил сербский лидер Александр Вучич. Какое именно это будет предложение, он не уточнил.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — отметил Вучич (цитата по Sputnik Serbia).

Накануне сербский президент заявил, что конфликт на Украине — это мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. «Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», — отмечал Вучич в интервью на телеканале TV Pink.

По его словам, ситуация на Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных