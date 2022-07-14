Вучич пообещал Западу ад в случае непринятия предложений Путина

Накануне сербский президент заявил, что конфликт на Украине — это мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. «Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», — отмечал Вучич в интервью на телеканале TV Pink.