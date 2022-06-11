Вучич ответил на требование Шольца о санкциях против России
Президент Сербии Александр Вучич «дал отпор» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который накануне потребовал присоединения сербского государства к антироссийским санкциям. Вучич заявил, что не считает ограничения Евросоюза эффективными, пишет Reuters.
Свое требование Шольц озвучил во время визита на Балканы, в рамках которого он посетил и Сербию. По словам Вучича, канцлер «весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ».
«Что касается санкций, у нас другая позиция… Мы помним о санкциях (против Сербии) и не считаем санкции эффективными», — сказал сербский президент.
Вучич сообщил, что прояснил Шольцу «положение, в котором находится Сербия с экономической точки зрения», передает портал Kurir. По его словам, речь идет об энергетических связях с Россией и традиционных и исторических отношениях с этой страной.
Шольц в пятницу также заявил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания Косова, которое сейчас по конституции считается частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Фактически Косово не контролируется Белградом.
2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, тем самым отказавшись вводить санкции и отчуждать имущество российских компаний. В апреле Сербия также проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По словам главы государства, это пришлось сделать из-за давления со стороны европейских стран.
25 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе сербский президент подтвердил, что страна не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России.