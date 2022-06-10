Канцлер Германии потребовал от Сербии ввести санкции против России
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщили «РИА Новости».
Такое требование Шольц озвучил во время своего визита на Балканы, в рамках которого он посетил и Сербию. «Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, точнее – поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России. Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с РФ», – рассказал Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером.
Ранее сегодня Шольц заявил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания Косово, которое сейчас по конституции считается частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Фактически Косово не контролируется Белградом.
2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, тем самым отказавшись вводить санкции и отчуждать имущество российских компаний. В апреле Сербия также проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По словам главы государства, это пришлось сделать из-за давления со стороны европейских стран. 25 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе сербский президент подтвердил, что страна не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России.