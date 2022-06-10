Канцлер Германии потребовал от Сербии ввести санкции против России

Такое требование Шольц озвучил во время своего визита на Балканы, в рамках которого он посетил и Сербию. «Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, точнее – поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России. Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с РФ», – рассказал Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером.