Вучич заявил о невозможности введения санкций против России

Сербия не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России в связи с ее военной спецоперацией на Украине. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил сербский президент Александр Вучич.



«Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — сказал Вучич (цитата по телеканалу РТС). Он отметил, что Сербия находится на европейском пути, однако напомнил, что она является единственной европейской страной, которая подверглась нападению со стороны НАТО, и территориальная целостность которой нарушена.