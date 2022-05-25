Вучич заявил о невозможности введения санкций против России
Сербия не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России в связи с ее военной спецоперацией на Украине. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил сербский президент Александр Вучич.
«Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — сказал Вучич (цитата по телеканалу РТС). Он отметил, что Сербия находится на европейском пути, однако напомнил, что она является единственной европейской страной, которая подверглась нападению со стороны НАТО, и территориальная целостность которой нарушена.
«Вы сейчас говорите о территориальной целостности Украины, 23 года назад вы так не говорили [о территориальной целостности Сербии]. Вы должны принять уникальность Сербии потому что только Сербию бомбили и атаковали страны НАТО, многие из них являются членами ЕС», — сказал сербский президент.
В середине мая Вучич заявил, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России, страна «страшно много терпит», не прибегая к ограничениям. В конце марта сербский президент назвал требования западных стран к Сербии о поддержке антироссийских санкций несправедливыми. Страна не входит в Евросоюз и пережила агрессию НАТО в 1999 г., объяснил он тогда свою позицию.
В то же время до этого, 2 марта, глава сербского государства сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, тем самым отказавшись вводить санкции и отчуждать имущество российских компаний. В апреле Сербия также проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По словам Вучича, это пришлось сделать из-за давления со стороны европейских стран.