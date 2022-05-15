Вучич заявил, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России
Сербия будет сопротивляться введению санкций против России, страна «страшно много терпит», не прибегая к ограничениям, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Prva.
«Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты. <...> Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций — нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
В конце марта сербский президент назвал требования западных стран к Сербии о поддержке антироссийских санкций несправедливыми. Страна не входит в Евросоюз и пережила агрессию НАТО в 1999 г., объяснил он тогда свою позицию.
2 марта глава государства сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, тем самым отказавшись вводить санкции и отчуждать имущество российских компаний.
В апреле Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН из-за давления со стороны европейских стран, заявил Вучич в эфире национального телевидения.
«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня», — говорил он.