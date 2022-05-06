Вучич сообщил о начале переговоров с «Газпромом» по новому долгосрочному контракту
Сербия начнет переговоры с «Газпромом» о новом долгосрочном контракте на поставки газа, сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам. По его словам, при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 млрд евро в год.
«Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что при 100% нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за 1000 куб. м газа составила бы $320-325. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены цена газа составит $417 за 1000 куб. м, при 30% биржевой цены — $482, «и это все весьма пристойные цены для нас», отметил Вучич. Он добавил, что жители страны и организации потребляют больше газа, чем рассчитывалось.
Действующий договор «Србиягаза» с «Газпромом» на поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1000 куб. м истекает 31 мая. Ранее власти страны сообщали, что планируют подписать следующий договор с «Газпромом» на 10 лет.
27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях.
5 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны – члены ЕС пока не обсуждают отказ от российского газа. По его словам, газ – это не только энергетический продукт, его нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности.