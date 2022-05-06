Вучич сообщил о начале переговоров с «Газпромом» по новому долгосрочному контракту

Он рассказал, что при 100% нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за 1000 куб. м газа составила бы $320-325. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены цена газа составит $417 за 1000 куб. м, при 30% биржевой цены — $482, «и это все весьма пристойные цены для нас», отметил Вучич. Он добавил, что жители страны и организации потребляют больше газа, чем рассчитывалось.