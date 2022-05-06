Газета
Экономика

Вучич сообщил о начале переговоров с «Газпромом» по новому долгосрочному контракту

Ведомости

Сербия начнет переговоры с «Газпромом» о новом долгосрочном контракте на поставки газа, сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам. По его словам, при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 млрд евро в год.

«Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что при 100% нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за 1000 куб. м газа составила бы $320-325. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены цена газа составит $417 за 1000 куб. м, при 30% биржевой цены — $482, «и это все весьма пристойные цены для нас», отметил Вучич. Он добавил, что жители страны и организации потребляют больше газа, чем рассчитывалось.

Действующий договор «Србиягаза» с «Газпромом» на поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1000 куб. м истекает 31 мая. Ранее власти страны сообщали, что планируют подписать следующий договор с «Газпромом» на 10 лет.

27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях.

5 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны – члены ЕС пока не обсуждают отказ от российского газа. По его словам, газ – это не только энергетический продукт, его нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных