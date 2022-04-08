Вучич: Сербия голосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за опасения санкций
Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН из-за давления со стороны европейских стран, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения.
«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против национальной нефтяной компании NIS, 56,15% которой принадлежит «Газпром нефти». В марте оператор хорватского трубопровода JANAF, по которому идут поставки нефти для NIS, объявил, что из-за санкций приостановит прокачку с середины мая.
Накануне Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Это произошло по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. За решение проголосовали 93 страны, против — 24, 58 стран воздержались. После этого заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета.
Голосование состоялось после публикации кадров массовых убийств мирных жителей из украинской Бучи. Ряд западных стран и Украина обвинили в произошедшем российские войска, которые находились в Буче в марте в ходе военной операции. Россия свою причастность к преступлениям отрицает и называет опубликованные фото и видео провокацией, организованной уже после вывода российских солдат из города.