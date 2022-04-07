Россия вышла из Совета по правам человека ООН

Юрист Дарьяна Грязнова говорит, что на гражданах выход из СПЧ ООН прямо не скажется, потому что по сути это политический орган, а не правозащитный. Россияне могут жаловаться на нарушение прав внутри страны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но из-за выхода России из Совета Европы 16 марта такая возможность будет ограничена. По решению Комитета министров Совета Европы Евросуд будет рассматривать жалобы на нарушения, совершенные до 16 сентября 2022 г. Учитывая длительность рассмотрения дел, ЕСПЧ предстоит работать с жалобами из России еще несколько лет. Сейчас и после прекращения работы ЕСПЧ для российских граждан жаловаться можно будет в органы ООН.