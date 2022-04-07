Россия вышла из Совета по правам человека ООН

Россия вышла из Совета по правам человека ООННа защите прав граждан этот политический жест не скажется, говорят эксперты
Генассамблея Организации Объединенных Наций приостановила членство России в Совете по правам человека (СПЧ ООН). Это произошло по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине 7 апреля. 93 страны проголосовали за это решение, 24 – против, 58 – воздержались.
Позиция России заключается в том, что ООН не место для театральных представлений, а предложенная резолюция не отражает ситуации с правами человека в сложившейся ситуации, сказал заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. «Нашим приоритетом всегда был конструктивный диалог, включающий рассмотрение разных сторон и решений», – добавил он.
Кузьмин заявил, что Россия рассматривает резолюцию «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику». После чего сообщил, что РФ «приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека».
В компетенции СПЧ ООН находится рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека по всему миру, а также подготовка соответствующих рекомендаций. Совет может учреждать так называемые специальные процедуры – должности докладчиков, экспертов или рабочих групп ООН по правам человека на определенной территории.
Кто не пришел на голосование
Афганистан, Армения, Азербайджан, Джибути, Экваториальная Гвинея, Венесуэла и др. Всего 17 стран.
Вопрос об исключении России из СПЧ ООН был поставлен 6 апреля постоянным представителем США в этой организации Линдой Томас-Гринфилд. Она заявила, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН должна придерживаться более высоких стандартов и не совершать действий, которые «наносят ущерб международному порядку и компрометируют ценности ООН, компрометируют Совет по правам человека».
4 апреля пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что добиться исключения России из СПЧ ООН постпреду поручил лично американский президент Джо Байден.
28 февраля визит главы МИДа Сергея Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен. Это объяснялось тем, что страны ЕС запретили полеты российских самолетов в небе над Европой.
Юрист Дарьяна Грязнова говорит, что на гражданах выход из СПЧ ООН прямо не скажется, потому что по сути это политический орган, а не правозащитный. Россияне могут жаловаться на нарушение прав внутри страны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но из-за выхода России из Совета Европы 16 марта такая возможность будет ограничена. По решению Комитета министров Совета Европы Евросуд будет рассматривать жалобы на нарушения, совершенные до 16 сентября 2022 г. Учитывая длительность рассмотрения дел, ЕСПЧ предстоит работать с жалобами из России еще несколько лет. Сейчас и после прекращения работы ЕСПЧ для российских граждан жаловаться можно будет в органы ООН.
Сейчас индивидуальные жалобы могут рассматривать четыре комитета организации, среди них Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Исключение России из СПЧ ООН на работу комитетов с жалобами никак не повлияет. При этом российское законодательство прямо не указывает мнения (решения комитетов ООН называются мнениями, с английского views) правозащитных органов ООН в качестве новых обстоятельств, появление которых может стать основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. В 2012 г. Конституционный суд посчитал использование решения Комитета по правам человека ООН допустимым для пересмотра дел, хотя и уголовное дело конкретного заявителя так и не было пересмотрено.
«В отличие от ЕСПЧ, реальной инстанции, рассматривающей заявления граждан, СПЧ ООН не имеет возможностей прямого действия. И выход из СПЧ ООН не будет оказывать влияния на граждан. Не будет и серьезных последствий непосредственно для российского государства», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Это, по его мнению, болезненная для России демонстрация непонимания ее действий частью мирового сообщества. Хотя результат голосования по этому вопросу не столь бескомпромиссный, как в резолюциях ООН с осуждением действий Москвы на Украине, отмечает он.