Российский дипломат назвал разрушительным возможный выход из СПЧ ООН

«Это знаковое движение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — заявил Полянский. По его мнению, голосование не связано со спецоперацией России на Украине или с предполагаемыми нарушениями прав человека в России, а скорее является тактическим ходом.