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Российский дипломат назвал разрушительным возможный выход из СПЧ ООН

Ведомости

Возможный выход России из Совета ООН по правам человека может иметь разрушительные последствия для организации, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Голосование Генассамблеи ООН по этому вопросу пройдет 7 апреля.

«Это знаковое движение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — заявил Полянский. По его мнению, голосование не связано со спецоперацией России на Украине или с предполагаемыми нарушениями прав человека в России, а скорее является тактическим ходом.

Полянский пояснил, что Россия играет важную балансирующую роль. Ее исключение из СПЧ лишит развивающие страны «мощного защитника», поэтому западные страны стремятся сделать это и уравновесить баланс в свою пользу. По словам дипломата, западные страны рискуют разрушить фундамент многосторонней системы, которая возникла после Второй мировой войны и спасала мир от Третьей мировой.

«Шоу, которое мы увидим завтра в ГА, будет крайне лицемерным: не следует забывать, что сами США презирали СПЧ всего пару лет назад, вышли из него и последовательно принижали его роль», — добавил Полянский.

Голосование Генассамблеи ООН пройдет на фоне обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. 3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.

Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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