Российский дипломат назвал разрушительным возможный выход из СПЧ ООН
Возможный выход России из Совета ООН по правам человека может иметь разрушительные последствия для организации, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Голосование Генассамблеи ООН по этому вопросу пройдет 7 апреля.
«Это знаковое движение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — заявил Полянский. По его мнению, голосование не связано со спецоперацией России на Украине или с предполагаемыми нарушениями прав человека в России, а скорее является тактическим ходом.
Полянский пояснил, что Россия играет важную балансирующую роль. Ее исключение из СПЧ лишит развивающие страны «мощного защитника», поэтому западные страны стремятся сделать это и уравновесить баланс в свою пользу. По словам дипломата, западные страны рискуют разрушить фундамент многосторонней системы, которая возникла после Второй мировой войны и спасала мир от Третьей мировой.
«Шоу, которое мы увидим завтра в ГА, будет крайне лицемерным: не следует забывать, что сами США презирали СПЧ всего пару лет назад, вышли из него и последовательно принижали его роль», — добавил Полянский.
Голосование Генассамблеи ООН пройдет на фоне обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. 3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.
Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.