Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов
Российские военные нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где располагался временный пункт размещения украинских националистов, написала в Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Спросила у МО [Минобороны], куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали», — написала Симоньян.
Ранее украинские власти сообщили о том, что Винница подверглась ракетному обстрелу. Удар пришелся по центру города, сообщали о 20 погибших.
Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.
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