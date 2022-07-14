Газета
Политика

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов

Ведомости

Российские военные нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где располагался временный пункт размещения украинских националистов, написала в Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Спросила у МО [Минобороны], куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали», — написала Симоньян.

Ранее украинские власти сообщили о том, что Винница подверглась ракетному обстрелу. Удар пришелся по центру города, сообщали о 20 погибших.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военных

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных