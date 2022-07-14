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Макрон заявил о желании Франции прекратить конфликт на Украине

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что его государство не хочет новой мировой войны и потому намерено добиться завершения конфликта на территории Украины без прямого вмешательства, передает издание L’Obs.

«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы», – сказал Макрон. Он также подчеркнул, что Франция намерена добиться этого за счет поддержки Украины и давления на российскую экономику. При этом Макрон сообщил, что Франция не намерена сокращать военные расходы, напротив – они будут увеличены.

В середине марта глава французского государства призывал другие европейские страны к увеличению расходов на оборону и предупреждал о необходимости готовиться к конфликту «высокой интенсивности».

Экономические санкции в отношении России западные страны стали вводить поэтапно после начала спецоперации на территории Украины. Сейчас идет работа над седьмым пакетом ограничений со стороны ЕС, в который может войти эмбарго на российское золото.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных