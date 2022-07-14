Макрон заявил о желании Франции прекратить конфликт на Украине

«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы», – сказал Макрон. Он также подчеркнул, что Франция намерена добиться этого за счет поддержки Украины и давления на российскую экономику. При этом Макрон сообщил, что Франция не намерена сокращать военные расходы, напротив – они будут увеличены.