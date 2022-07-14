Макрон заявил о желании Франции прекратить конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что его государство не хочет новой мировой войны и потому намерено добиться завершения конфликта на территории Украины без прямого вмешательства, передает издание L’Obs.
«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы», – сказал Макрон. Он также подчеркнул, что Франция намерена добиться этого за счет поддержки Украины и давления на российскую экономику. При этом Макрон сообщил, что Франция не намерена сокращать военные расходы, напротив – они будут увеличены.
В середине марта глава французского государства призывал другие европейские страны к увеличению расходов на оборону и предупреждал о необходимости готовиться к конфликту «высокой интенсивности».
Экономические санкции в отношении России западные страны стали вводить поэтапно после начала спецоперации на территории Украины. Сейчас идет работа над седьмым пакетом ограничений со стороны ЕС, в который может войти эмбарго на российское золото.
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