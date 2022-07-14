Президент Шри-Ланки Раджапакса объявил об отставке по электронной почте

Раджапакса, его супруга и телохранители покинули Шри-Ланку ранним утром 13 июля на самолете местных военно-воздушных сил. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы. Президент отправился на Мальдивские острова. Ранее Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку 13 июля после того, как демонстранты ворвались в резиденции президента и премьер-министра. Викрамасингхе заявил, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство.