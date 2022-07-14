Президент Шри-Ланки Раджапакса объявил об отставке по электронной почте
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса заявил о своей отставке, направив электронное письмо спикеру парламента Махинда Япа Абейвардена, сообщило издание The Times of India со ссылкой на источники в офисе спикера.
Источник уточнил, что об отставке Раджапакса будет сообщено после завершения предусмотренного Конституцией процесса. Оригинал письма с заявлением об отставке будет доставлен самолетом из Сингапура, где сейчас находится президент, сообщило агентство Reuters.
В министерстве иностранных дел Сингапура сообщили, что президенту не было предоставлено убежище, и ему был разрешен въезд с частным визитом, пишет The Times of India.
Раджапакса, его супруга и телохранители покинули Шри-Ланку ранним утром 13 июля на самолете местных военно-воздушных сил. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы. Президент отправился на Мальдивские острова. Ранее Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку 13 июля после того, как демонстранты ворвались в резиденции президента и премьер-министра. Викрамасингхе заявил, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство.
Протесты на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате местные жители, недовольные условиями жизни, нехваткой бензина и продовольствия, вышли на улицы.
9 июля протестующие ворвались в резиденцию президента. CNBC отмечает, что обещанные отставки не положили конец кризису: демонстранты заявили, что будут занимать правительственные здания до тех пор, пока с постов не уйдет высшее руководство страны. Нового президента парламент собирается избрать 20 июля.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.