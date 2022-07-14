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«Интерфакс» узнал о готовящемся запрете на въезд грузовиков из ЕС в Россию

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Запрет на въезд большегрузных автомобилей из Европейского союза в РФ может вступить в силу уже 1 октября 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа», — сообщает источник агентства.

Сейчас Минсельхоз совместно с Минпромторгом готовят список товаров, которые попадут под ограничения на въезд, уточняет другой источник агентства. В ведомствах данную информацию не прокомментировали.

13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран — членов Евросоюза по транзиту товаров в Калининградскую область из остальной части России. Согласно рекомендациям, транзит возможен железнодорожным транспортом при соблюдении некоторых условий. В опубликованном документе также уточняется, что перевозка санкционных товаров в Калининградскую область автомобильным транспортом не допускается.  

В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.

Ранее по теме: России удалось добиться снятия запрета на транзит в Калининградскую область

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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