России удалось добиться снятия запрета на транзит в Калининградскую область

России удалось добиться снятия запрета на транзит в Калининградскую областьВ Литве не торопятся исполнять предписания Еврокомиссии
Власти Литвы и России отреагировали на решение Еврокомиссии (ЕК) о сняти ограничений на транзит грузов в Калининградскую область. ЕК опубликовала дополнительные разъяснения для стран – членов Евросоюза по транзиту товаров в Калининградскую область 13 июля.
Согласно документу, транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Санкционные товары (металлы, древесина, цемент и др.) ЕК разрешила перевозить по железной дороге, но объем перевозок не должен превышать средний показатель за последние три года. Губернатор региона Антон Алиханов назвал отмену запрета «победой российской дипломатии».
По словам главы региона, рекомендации ЕК сняли около 80% ограничений по транзиту в Калининград, но значительная часть грузов, до 700 000 т в год, все еще попадает под ограничения из-за сохранения запрета на автомобильные перевозки. Алиханов отметил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузовыми автомобилями. Транзит по железной дороге должен возобновиться в ближайшие дни.
В интервью «Ведомостям» Алиханов говорил, что запрет транзита в Калининградскую область можно назвать блокадой. «Это вопрос нормального существования миллиона с лишним человек и экономики нашего региона. Поэтому, конечно, это крайне недружественные шаги, и эти вопросы должны быть сняты в ближайшее время», – подчеркивал губернатор, отмечая, что наиболее чувствительным является запрет на транзит цемента и металлов. Говоря о проблемах, которые последуют за вступлением в силу ограничений, Алиханов указывал на повышение стоимости тарифов на перевозку грузов по морю.
Проблемы, как писали ранее «Ведомости», возникли в середине июня после разъяснений ЕК Литве: в них изначально говорилось о запрете на транзит грузов из других регионов России в Калининград через территорию Литвы. 17 июня Литва прекратила пропуск по железной дороге товаров, экспорт которых был запрещен в ЕС.
Литовская сторона в лице премьер-министра Ингриды Шимоните согласилась с рекомендациями ЕК от 13 июля, но не дала надежд на скорое возобновление транзита. По словам главы правительства республики, действующий режим перевозок сохранится до того времени, пока литовские власти не сформулируют новый порядок контроля товаров. Премьер-министр также подчеркнула, что режим транзита не будет прежним.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что контакты с Литвой будут продолжаться, потому что остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога.
Из поведения Литвы очевидно – проблема вокруг Калининграда никуда не денется, а только потеряет свою остроту, говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Сейчас Литва пытается сохранить лицо, демонстрируя свою способность быть независимым игроком на политической арене, говорит он: «Безусловно, дальнейшее препятствование транзиту будет резко воспринято в Москве». Тимофеев предполагает, что в ответ на саботаж транзита Россия может разорвать оставшиеся экономические связи или заявить о более решительных ответных мерах.
К реальным последствиям это не приведет, но градус политического напряжения определенно поднимет, добавляет Тимофеев. При этом вероятно, что ЕК не оценит «ястребиную позицию» литовских союзников, считает он. По словам Тимофеева, Брюссель не хочет раздувать конфликт дальше, поэтому Вильнюсу могут сделать неофициальное внушение. России же в любом случае следует налаживать бесперебойный морской транзит с Калининградом: уверен эксперт: только так можно предотвратить экономические потери от других «возможных эксцессов» со стороны ЕС.
Главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович, в свою очередь считает, что Литве было бы невыгодно идти против указаний ЕК. «В своем сегодняшнем заявлении Шимоните дала понять, что дальнейшее ограничение транзита будет противоречить политике ЕС. Это позволило бы России говорить о том, что Литва создает угрозу европейской безопасности, а в Европе» нет единства, – подчеркивает Носович.
Восстановление транзита не будет проявлением «доброй воли» Литвы – если у республики будет лазейка, чтобы создать проблемы России, то она ей воспользуется, уверен Носович.
Литва захочет показать, что она «контролирует транзит грузов по своей территории на основе национального законодательства», считает эксперт: «Автоматическое возобновление поставок только основании одних рекомендаций ЕК нанесло бы репутационный ущерб республике». Поэтому, считает Носович, Москве придется контролировать процесс, чтобы Вильнюс не затягивал реализацию решения Брюсселя.