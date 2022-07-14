России удалось добиться снятия запрета на транзит в Калининградскую область

В интервью «Ведомостям» Алиханов говорил, что запрет транзита в Калининградскую область можно назвать блокадой. «Это вопрос нормального существования миллиона с лишним человек и экономики нашего региона. Поэтому, конечно, это крайне недружественные шаги, и эти вопросы должны быть сняты в ближайшее время», – подчеркивал губернатор, отмечая, что наиболее чувствительным является запрет на транзит цемента и металлов. Говоря о проблемах, которые последуют за вступлением в силу ограничений, Алиханов указывал на повышение стоимости тарифов на перевозку грузов по морю.