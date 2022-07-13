Брюссель разрешил ограниченный транзит в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области поблагодарил «коллег из МИД России» за достигнутый результат в своем Telegram-канале. «Разъяснения ЕК – это шаг в нужную сторону, – заявил «Ведомостям» руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. – Вместе с тем нам пока не понятен эффект от запрета автомобильного транзита санкционных товаров, мы просчитываем его». Из документа не очень понятно, как страны ЕС должны контролировать объемы транзита определенных товаров, отмечает он: «Если, например, мы начнем большую стройку и нам понадобится много цемента и его объем в какой-то момент превысит среднее значение за последние три года в силу объективного потребления. Что мы будем должны делать? Остановить стройку?»