Брюссель разрешил ограниченный транзит в Калининградскую область

Брюссель разрешил ограниченный транзит в Калининградскую областьВ правительстве региона заявили, что просчитать эффект от такого решения сложно
Еврокомиссия (ЕК) приняла новые правила для урегулирования российского транзита в Калининградскую область. Автомобильный транзит санкционных грузов остается под запретом, но такие строгие меры не будут действовать для железнодорожного транзита. Санкционные товары (металлы, древесина, цемент, с 1 августа – уголь, к концу года – нефтепродукты и ряд других товаров) можно перевозить по железной дороге, но объем не должен превышать средний показатель за последние три года. Перевозка продукции военного и двойного назначения через территорию Евросоюза полностью запрещается.
Следить за исполнением требований ЕК должны страны – члены ЕС. В случае нарушения правил власти европейских государств уполномочены отказать в транзите или «задержать» товар.
Проблемы возникли в середине июня после разъяснений ЕК Литве: них говорилось о запрете на транзит грузов из других регионов России в Калининград через территорию Литвы. 17 июня Литва прекратила пропуск по железной дороге товаров, экспорт которых был запрещен в ЕС. Они составляли порядка 50% транзитных железнодорожных грузов.
Губернатор Калининградской области поблагодарил «коллег из МИД России» за достигнутый результат в своем Telegram-канале. «Разъяснения ЕК – это шаг в нужную сторону, – заявил «Ведомостям» руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. – Вместе с тем нам пока не понятен эффект от запрета автомобильного транзита санкционных товаров, мы просчитываем его». Из документа не очень понятно, как страны ЕС должны контролировать объемы транзита определенных товаров, отмечает он: «Если, например, мы начнем большую стройку и нам понадобится много цемента и его объем в какой-то момент превысит среднее значение за последние три года в силу объективного потребления. Что мы будем должны делать? Остановить стройку?»
В теории власти Литвы, через территорию которой совершается транзит, могут наложить вето на решение ЕК, говорит шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович. Но вряд ли Вильнюс решится идти на эскалацию, ведь такие действия дадут козырь России: Москва объявит, что Литва является угрозой европейской безопасности. Россию решение Брюсселя не устроит, ведь не произошло возвращения к статус-кво и полноценное сухопутное сообщение с Калининградом не восстановлено, говорит он. Носович отмечает, что в соглашении 2003 г. о вступлении Литвы в ЕС речь шла именно о сухопутном передвижении в целом.
Но автомобильный транзит в Москве вряд ли считают настолько критичным, чтобы из-за него уделять много внимания калининградской проблеме, полагает эксперт. Евросоюз очень серьезно воспринял проблему с российским транзитом в Калининград, замечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Политики в Брюсселе меньше всего хотят дальнейшей эскалации, так что в будущем от Литвы можно ожидать некоторой умеренности и, как следствие, «затухания конфликта», считает он.