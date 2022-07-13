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Медведев прокомментировал рекомендации ЕС по транзиту в Калининградскую область

Ведомости

Признание Евросоюзом справедливости требований России по транзиту в Калининградскую область — редкий случай, когда разум победил русофобию, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — заявил Медведев.

Ранее сегодня Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область с остальной части России. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом при соблюдении нескольких условий. Транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции, все еще запрещен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия собирается наладить мониторинг реализации шагов ЕС по обеспечению транзита товаров в Калининградскую область. Она назвала инструкции Еврокомиссии «проявлением реализма и здравомыслия», но отметила, что у России есть вопросы к этим разъяснениям.

Ранее по теме: ЕК рекомендовала разрешить транзит в Калининград железнодорожным транспортом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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