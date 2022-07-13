Медведев прокомментировал рекомендации ЕС по транзиту в Калининградскую область

Ранее сегодня Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область с остальной части России. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом при соблюдении нескольких условий. Транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции, все еще запрещен.