Медведев прокомментировал рекомендации ЕС по транзиту в Калининградскую область
Признание Евросоюзом справедливости требований России по транзиту в Калининградскую область — редкий случай, когда разум победил русофобию, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — заявил Медведев.
Ранее сегодня Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область с остальной части России. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом при соблюдении нескольких условий. Транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции, все еще запрещен.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия собирается наладить мониторинг реализации шагов ЕС по обеспечению транзита товаров в Калининградскую область. Она назвала инструкции Еврокомиссии «проявлением реализма и здравомыслия», но отметила, что у России есть вопросы к этим разъяснениям.
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