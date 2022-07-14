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Трамп может объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года в сентябре

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Экс-президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить о своем участии в следующих выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 г., передает газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных республиканцев. 

«Трамп уже начал обсуждать с помощниками вопрос о том, кто займется его предвыборной кампанией, а также проводить встречи со спонсорами, которые потенциально будут ее финансировать», — отмечают собеседники.

При этом издание отмечает, что общественные и внутрипартийные опросы в нескольких ключевых штатах показывают, что Трамп отстает от нынешнего президента страны Джо Байдена, который пережил исторический спад общественной поддержки с момента вступления в должность.

«Из всех эгоистичных поступков, которые он совершает каждую минуту, этот будет наиболее эгоистичным», — заявил газете один из стратегов Республиканской партии, предполагая, что Трамп слишком рано объявит о своем участии в президентской гонке. Это может отрицательно сказаться на исходе промежуточных выборов в конгресс.

Опрос, проведенный американской газетой The New York Times вместе с Сиенским колледжем, ранее показал, что за Трампа на предстоящих выборах проголосовали бы 49% республиканцев. Ближайшим конкурентом Трампа стал губернатор Флориды Рон Десантис: на выборах его хотят поддержать 25% респондентов из числа членов партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных