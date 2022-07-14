Трамп может объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года в сентябре

«Из всех эгоистичных поступков, которые он совершает каждую минуту, этот будет наиболее эгоистичным», — заявил газете один из стратегов Республиканской партии, предполагая, что Трамп слишком рано объявит о своем участии в президентской гонке. Это может отрицательно сказаться на исходе промежуточных выборов в конгресс.