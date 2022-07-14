Трамп может объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года в сентябре
Экс-президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить о своем участии в следующих выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 г., передает газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных республиканцев.
«Трамп уже начал обсуждать с помощниками вопрос о том, кто займется его предвыборной кампанией, а также проводить встречи со спонсорами, которые потенциально будут ее финансировать», — отмечают собеседники.
При этом издание отмечает, что общественные и внутрипартийные опросы в нескольких ключевых штатах показывают, что Трамп отстает от нынешнего президента страны Джо Байдена, который пережил исторический спад общественной поддержки с момента вступления в должность.
«Из всех эгоистичных поступков, которые он совершает каждую минуту, этот будет наиболее эгоистичным», — заявил газете один из стратегов Республиканской партии, предполагая, что Трамп слишком рано объявит о своем участии в президентской гонке. Это может отрицательно сказаться на исходе промежуточных выборов в конгресс.
Опрос, проведенный американской газетой The New York Times вместе с Сиенским колледжем, ранее показал, что за Трампа на предстоящих выборах проголосовали бы 49% республиканцев. Ближайшим конкурентом Трампа стал губернатор Флориды Рон Десантис: на выборах его хотят поддержать 25% респондентов из числа членов партии.
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