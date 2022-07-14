Замминистра обороны Украины назвала данные о потерях армии государственной тайной
Информация о потерях, которые несут украинские военные, не разглашается, потому что это государственная тайна, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — цитирует политика телеканал ТСН.
Маляр также обратилась к жителям и общественникам, которые «пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их намеренно скрывает». Маляр попросила их не открывать цифры до окончания действия военного положения.
Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.
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