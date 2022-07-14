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Политика

Замминистра обороны Украины назвала данные о потерях армии государственной тайной

Ведомости

Информация о потерях, которые несут украинские военные, не разглашается, потому что это государственная тайна, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей»,  — цитирует политика телеканал ТСН. 

Маляр также обратилась к жителям и общественникам, которые «пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их намеренно скрывает». Маляр попросила их не открывать цифры до окончания действия военного положения.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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