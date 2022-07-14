Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и медоборудованию
Министерство финансов США ослабило санкции против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, следует из документа на сайте ведомства.
«Все транзакции в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, профилактики, диагностики или лечение COVID-19, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», — отмечено в документе.
Минфин США также временно разрешил проведение операций с бывшим подразделением «Газпрома», компанией Gazprom Germania и снял санкции с дочерней компании «Альфа-банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank). Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH разрешаются до 16 декабря.
В начале апреля Минфин также сообщил об отмене части санкций против России. Ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Среди прочего это касалось мессенджеров, программ для видеоконференций, чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов.
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