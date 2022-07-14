Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и медоборудованию

В начале апреля Минфин также сообщил об отмене части санкций против России. Ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Среди прочего это касалось мессенджеров, программ для видеоконференций, чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов.