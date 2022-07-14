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Политика

Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и медоборудованию

Ведомости

Министерство финансов США ослабило санкции против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, следует из документа на сайте ведомства. 

«Все транзакции в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, профилактики, диагностики или лечение COVID-19, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», — отмечено в документе. 

Минфин США также временно разрешил проведение операций с бывшим подразделением «Газпрома», компанией Gazprom Germania и снял санкции с дочерней компании «Альфа-банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank). Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH разрешаются до 16 декабря. 

В начале апреля Минфин также сообщил об отмене части санкций против России. Ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения,  услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Среди прочего это касалось мессенджеров, программ для видеоконференций, чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных