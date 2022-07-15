Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника
Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури умер от хронической болезни, сообщает омбудсмен республики Дарья Морозова в Telegram.
«Несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила Морозова. По ее словам, мужчина попал в плен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих в апреле. Он содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики.
Из сообщения омбудсмена следует, что умерший страдал различными хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом, поражением дыхательной системы, почек и рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, как отмечает омбудсмен, наемник находился в крайне подавленном состоянии из-за безразличия британских властей к его судьбе.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение «принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР».
Также власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер. 12 июля в ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.
5 июля обращение Лондона относительно пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР, рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил посол. На этом, по его словам, диалог с британской стороной у России прекратился. Келин отмечает, что Великобритания также ведет диалог по поводу своих попавших в плен граждан с Киевом.
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