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Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника

Ведомости

Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури умер от хронической болезни, сообщает омбудсмен республики Дарья Морозова в Telegram.

«Несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила Морозова. По ее словам, мужчина попал в плен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих в апреле. Он содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики.

Из сообщения омбудсмена следует, что умерший страдал различными хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом, поражением дыхательной системы, почек и рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, как отмечает омбудсмен, наемник находился в крайне подавленном состоянии из-за безразличия британских властей к его судьбе.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение «принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР».

Также власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер. 12 июля в ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.

5 июля обращение Лондона относительно пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР, рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил посол. На этом, по его словам, диалог с британской стороной у России прекратился. Келин отмечает, что Великобритания также ведет диалог по поводу своих попавших в плен граждан с Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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