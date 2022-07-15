Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника

5 июля обращение Лондона относительно пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР, рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил посол. На этом, по его словам, диалог с британской стороной у России прекратился. Келин отмечает, что Великобритания также ведет диалог по поводу своих попавших в плен граждан с Киевом.