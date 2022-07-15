Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими воинами фашистских войск в Сталинградской битве. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Оргкомитет Путин поручил возглавить зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву.
«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 г. 80-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в тексте документа.
Правительство России будет обязано утвердить состав оргкомитета, а также разработать план основных мероприятий вместе с Российским организационным комитетом «Победа». Помимо этого, региональным властям рекомендуется принять участие в подготовке и проведении различных праздничных мероприятий. Указ вступает в силу с момента подписания 15 июля. Всего на подготовку вышеперечисленных пунктов дается месячный срок. Председателем оргкомитета назначен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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