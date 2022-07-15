Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 г. 80-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в тексте документа.