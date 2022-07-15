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Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими воинами фашистских войск в Сталинградской битве. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Оргкомитет Путин поручил возглавить зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву.

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 г. 80-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в тексте документа. 

Правительство России будет обязано утвердить состав оргкомитета, а также разработать план основных мероприятий вместе с Российским организационным комитетом «Победа». Помимо этого, региональным властям рекомендуется принять участие в подготовке и проведении различных праздничных мероприятий. Указ вступает в силу с момента подписания 15 июля. Всего на подготовку вышеперечисленных пунктов дается месячный срок. Председателем оргкомитета назначен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных