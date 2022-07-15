Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 г. В 2003 г. он основал партию «Родина», а с 2004 по 2006 г. был руководителем одноименной фракции. Рогозин был заместителем председателя Государственной думы (2003-2004), представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайным и полномочным послом (2008-2011). В 2011-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правительства, а также председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.