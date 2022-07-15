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Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос», сообщает пресс-служба Кремля. Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в указе.

Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 г. В 2003 г. он основал партию «Родина», а с 2004 по 2006 г. был руководителем одноименной фракции. Рогозин был заместителем председателя Государственной думы (2003-2004), представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайным и полномочным послом (2008-2011). В 2011-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правительства, а также председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных