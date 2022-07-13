Депутаты начали консультации по поводу перестановок в правительстве

Депутаты начали консультации по поводу перестановок в правительствеВопросы возможных кадровых перемещений Борисова и Рогозина пока вне сферы компетенции Госдумы
13 июля Госдума начала процесс консультаций для назначения министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером. Указ о введении должности 11-го зампреда правительства, которая будет совмещаться с министерской, президент Владимир Путин подписал накануне. Одновременно премьер Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова в Госдуму для утверждения на новом посту. Первой с Мантуровым встретилась фракция «Справедливая Россия».
По словам зампреда фракции Валерия Гартунга, партия наладила позитивные рабочие отношения с Мантуровым сразу после того, как тот был назначен министром в 2012 г. Сейчас же, продолжил Гартунг, главная задача в экономике – импортозамещение, решать вопросы в этой сфере Мантурову при назначении и поручил президент. «Я надеюсь, он достигнет ее, получив пост вице-премьера и достаточные полномочия для этого. По моему мнению, они будут включать в том числе кураторство над госкорпорациями в сфере военно-промышленного комплекса», – сказал «Ведомостям» Гартунг.
14 июля Мантуров проведет встречи с фракциями «Новые люди» и ЛДПР, 15 июля – с фракциями «Единая Россия» и КПРФ. По словам источника в руководстве Госдумы, на встречах с фракциями должны в том числе обсуждаться вопросы будущего функционала вице-премьера – будет ли он полностью совпадать с полномочиями действующего вице-премьера Юрия Борисова, курирующего сейчас как гражданскую, так и оборонную промышленность. Сейчас документ о новом распределении обязанностей не подписан, утверждает собеседник в руководстве Госдумы.
Представитель «Справедливой России» сообщил «Ведомостям», что существует договоренность не распространяться о подробностях встреч с Мантуровым. Это подтвердил и единоросс, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев: по его словам, полномочия Мантурова как вице-премьера в партии пока не обсуждали, а до пятничного заседания эта информация обнародоваться не будет, все встречи проходят в закрытом для прессы режиме.
«Ведомости» писали 13 июля со ссылкой на источники, что Борисов может покинуть Белый дом после назначения Мантурова. В случае ухода этого вице-премьера из правительства он может перейти на новую должность – руководителя «Роскосмоса». В свою очередь, гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину могут, как писали «Ведомости», предложить новый фронт работы, например связанный с Донбассом.
По словам источника, близкого к Минобороны, Рогозина могли бы назначить на должность посла в ДНР или на позицию в администрации президента, которая позволила бы курировать отношения с этими территориями. Два близких к администрации президента собеседника «Ведомостей» уверены, что работа Рогозина не будет связана с правительством, но не называют его будущую должность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, может ли Рогозин получить такую должность. Представитель МИДа Мария Захарова не ответила на звонок «Ведомостей». Ни представитель Рогозина, ни в аппарате Борисова возможные кадровые перестановки не комментировали.
При этом вся ротация в пятницу будет происходить вокруг фигур Мантурова, Борисова и Рогозина, говорит федеральный чиновник. В таком случае внеочередной созыв заседания Госдумы и тренировка депутатской дисциплины были бы обоснованы, рассуждает он.
С правовой точки зрения ничто не мешает Госдуме собраться 15 июля ради решения единственного кадрового вопроса, по Мантурову, говорит бывший сенатор, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «По закону Госдума обязана рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения соответствующего представления», – пояснил он.
При этом остальные вопросы, которые пока официально не обсуждаются (по отставке вице-премьера и назначению гендиректора «Роскосмоса»), не находятся в сфере компетенции депутатов. Эти кадровые решения принимает лично президент.
Рогозин не совершал ошибок, которые могли бы повлечь его исключение из обоймы, поэтому его ждет назначение, считает политолог Алексей Макаркин. «Назначение "в Донбасс", – предполагает эксперт, – выглядело бы логичным в контексте его идеологического бэкграунда – Рогозин был лидером Конгресса русских общин задолго до идеи «русского мира».
При этом, как отмечает близкий к правительству источник, в теории часть перестановок можно было бы и отложить. К примеру, даже если Борисов уйдет из правительства, не обязательно сразу заполнять вакансию в Белом доме: можно взять паузу в поисках подходящей кандидатуры.
Внеочередное заседание Госдумы должен вести спикер Вячеслав Володин. По словам двух собеседников «Ведомостей» на Охотном Ряду, о возможном визите высокопоставленных гостей, в том числе главы правительства или президента, депутатам не сообщали.
Решение кадрового вопроса не означает, что депутаты откажутся от рассмотрения законопроектов, в том числе поступивших от Белого дома. Законы в случае принятия 15 июля пойдут сразу на подпись президенту, минуя Совет Федерации, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте. Согласно Конституции, это возможно, если истекает 14-дневный срок рассмотрения федерального закона, не подлежащего обязательному рассмотрению Совета Федерации, – совет верхней палаты поручает спикеру направить закон президенту.
Решение экстренно не собирать Совет Федерации вслед за Госдумой сэкономит бюджетные средства на возвращении 170 сенаторов со всей страны в Москву, говорит политолог Павел Склянчук. «Кроме того, это снизит градус ажиотажа, который возник в связи с назначением внепланового заседания Госдумы», – считает он.