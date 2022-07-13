Депутаты начали консультации по поводу перестановок в правительстве

По словам зампреда фракции Валерия Гартунга, партия наладила позитивные рабочие отношения с Мантуровым сразу после того, как тот был назначен министром в 2012 г. Сейчас же, продолжил Гартунг, главная задача в экономике – импортозамещение, решать вопросы в этой сфере Мантурову при назначении и поручил президент. «Я надеюсь, он достигнет ее, получив пост вице-премьера и достаточные полномочия для этого. По моему мнению, они будут включать в том числе кураторство над госкорпорациями в сфере военно-промышленного комплекса», – сказал «Ведомостям» Гартунг.