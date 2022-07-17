Минобороны Сербии: разбившийся в Греции Ан-12 перевозил оборонную продукцию

Борт потерпел крушение на севере Греции поздно вечером в субботу недалеко от города Кавала. Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после аварии. По сообщению телеканала ERT, Ан-12 разбился после того, как в воздухе загорелся один из двигателей. Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета.