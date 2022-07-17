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Минобороны Сербии: разбившийся в Греции Ан-12 перевозил оборонную продукцию

Ведомости

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что разбившийся вечером в субботу самолет Ан-12 вез из республики в Бангладеш 11,5 т сербской оборонной продукции, передает «РИА Новости». 

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 т нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — сказал Стефанович.

Самолет украинской компании Meridian LTD вылетел из города Ниш в 20:40 (21:40 мск), на борту находилась продукция предприятия «Валир», рассказали в ведомстве. По данным минобороны, у рейса были все необходимые документы и разрешения.

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«Покупателем было министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка», — сказал министр.

Борт потерпел крушение на севере Греции поздно вечером в субботу недалеко от города Кавала. Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после аварии. По сообщению телеканала ERT, Ан-12 разбился после того, как в воздухе загорелся один из двигателей. Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета. 

Экипаж самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, передавали «РИА Новости» со ссылкой на украинский МИД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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