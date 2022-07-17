Минобороны Сербии: разбившийся в Греции Ан-12 перевозил оборонную продукцию
Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что разбившийся вечером в субботу самолет Ан-12 вез из республики в Бангладеш 11,5 т сербской оборонной продукции, передает «РИА Новости».
«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 т нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — сказал Стефанович.
Самолет украинской компании Meridian LTD вылетел из города Ниш в 20:40 (21:40 мск), на борту находилась продукция предприятия «Валир», рассказали в ведомстве. По данным минобороны, у рейса были все необходимые документы и разрешения.
«Покупателем было министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка», — сказал министр.
Борт потерпел крушение на севере Греции поздно вечером в субботу недалеко от города Кавала. Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после аварии. По сообщению телеканала ERT, Ан-12 разбился после того, как в воздухе загорелся один из двигателей. Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета.
Экипаж самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, передавали «РИА Новости» со ссылкой на украинский МИД.