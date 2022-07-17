В Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12

Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета. По данным греческих властей, неизвестно, находились ли на борту опасные химические вещества. Телеканал со ссылкой на экспертов отмечает, что к опасным грузам отнесены не только боеприпасы, но и «аккумуляторы и все, что может вызвать пожар».