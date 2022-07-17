В Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12
На севере Греции поздно вечером в субботу разбился самолет украинской авиакомпании Ан-12. По данным властей, рейс направлялся из Сербии в Иорданию, передает Associated Press. Местные СМИ сообщили, что борт перевозил 12 т «опасных материалов».
Грузовой самолет авиаперевозчика «Меридиан» потерпел крушение недалеко от города Кавала. Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после аварии. Власти заявили, что не располагают информацией о грузе, а о количестве людей на борту предоставляются разные данные, пишет AP.
По сообщению телеканала ERT, Ан-12, на борту которого находилось восемь человек, разбился после того, как в воздухе загорелся один из двигателей. Очевидцы сообщили, что он упал в кукурузное поле, так что опасность жителям ближайших деревень Антифилиппи и Палеохори не угрожала.
Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета. По данным греческих властей, неизвестно, находились ли на борту опасные химические вещества. Телеканал со ссылкой на экспертов отмечает, что к опасным грузам отнесены не только боеприпасы, но и «аккумуляторы и все, что может вызвать пожар».
О погибших официально пока не сообщается, однако, как пишут греческие СМИ, «признаков жизни нет, по крайней мере, в полностью обгоревшем фюзеляже». Сегодня специалисты попытаются приблизиться к месту крушения.
Сербские СМИ между тем не подтвердили, что самолет вылетел из Белграда, отмечает ERT. От Сербии ожидают разъяснения по поводу груза.