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В Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12

Ведомости

На севере Греции поздно вечером в субботу разбился самолет украинской авиакомпании Ан-12. По данным властей, рейс направлялся из Сербии в Иорданию, передает Associated Press. Местные СМИ сообщили, что борт перевозил 12 т «опасных материалов».

Грузовой самолет авиаперевозчика «Меридиан» потерпел крушение недалеко от города Кавала. Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после аварии. Власти заявили, что не располагают информацией о грузе, а о количестве людей на борту предоставляются разные данные, пишет AP. 

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По сообщению телеканала ERT, Ан-12, на борту которого находилось восемь человек, разбился после того, как в воздухе загорелся один из двигателей. Очевидцы сообщили, что он упал в кукурузное поле, так что опасность жителям ближайших деревень Антифилиппи и Палеохори не угрожала.

Обломки разбившегося борта оказались разбросаны в радиусе более 800 м. Людям рекомендовали держать окна закрытыми всю ночь из-за сильного запаха в районе падения самолета. По данным греческих властей, неизвестно, находились ли на борту опасные химические вещества. Телеканал со ссылкой на экспертов отмечает, что к опасным грузам отнесены не только боеприпасы, но и «аккумуляторы и все, что может вызвать пожар».

О погибших официально пока не сообщается, однако, как пишут греческие СМИ, «признаков жизни нет, по крайней мере, в полностью обгоревшем фюзеляже». Сегодня специалисты попытаются приблизиться к месту крушения.

Сербские СМИ между тем не подтвердили, что самолет вылетел из Белграда, отмечает ERT. От Сербии ожидают разъяснения по поводу груза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных