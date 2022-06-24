При крушении транспортного Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека
Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя, сообщило Минобороны. По данным правительства региона, погибли четыре человека, пишут «РИА Новости».
«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Пострадавших членов экипажа госпитализировали.
По данным агентства, посадка произошла в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.
Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о гибели нескольких членов экипажа. По данным «Интерфакса», в результате инцидента три человека погибли и шесть пострадали. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал о гибели четырех человек, а еще пятеро, по его данным, были госпитализированы. Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Он летел по маршруту Белгород – Оренбург и останавливался в Дягилево на дозаправку, рассказал собеседник агентства.
17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, пилот самолета выжил. В Минобороны заявили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.
21 июня штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области. Пилот погиб. Самолет также упал в безлюдном месте, рассказали в пресс-службе Южного военного округа. ПО предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.