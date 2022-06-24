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При крушении транспортного Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека

Ведомости

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя, сообщило Минобороны. По данным правительства региона, погибли четыре человека, пишут «РИА Новости».

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Пострадавших членов экипажа госпитализировали.

По данным агентства, посадка произошла в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о гибели нескольких членов экипажа. По данным «Интерфакса», в результате инцидента три человека погибли и шесть пострадали. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал о гибели четырех человек, а еще пятеро, по его данным, были госпитализированы. Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Он летел по маршруту Белгород – Оренбург и останавливался в Дягилево на дозаправку, рассказал собеседник агентства.

17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, пилот самолета выжил. В Минобороны заявили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.

21 июня штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области. Пилот погиб. Самолет также упал в безлюдном месте, рассказали в пресс-службе Южного военного округа. ПО предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных