При крушении транспортного Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о гибели нескольких членов экипажа. По данным «Интерфакса», в результате инцидента три человека погибли и шесть пострадали. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал о гибели четырех человек, а еще пятеро, по его данным, были госпитализированы. Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Он летел по маршруту Белгород – Оренбург и останавливался в Дягилево на дозаправку, рассказал собеседник агентства.