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В Ростовской области при крушении штурмовика Су-25 погиб пилот

Ведомости

Штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области, пилот погиб. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Это уже второе за последние пять дней крушение боевого самолета такого же типа на территории России.

«Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — сообщили в пресс-службе. Предварительные причина инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства крушения названы не были.

Ранее, 17 июня, в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, пилот выжил. Военные тогда заверили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.

Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» эксплуатируется с начала 1980-х гг. и серийно производится в различных модификациях до сих пор. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета — один человек. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой, неуправляемыми и управляемыми авиабомбами и ракетами.

Ранее по теме: Штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области во время тренировочного полета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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