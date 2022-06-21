В Ростовской области при крушении штурмовика Су-25 погиб пилот
Штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области, пилот погиб. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Это уже второе за последние пять дней крушение боевого самолета такого же типа на территории России.
«Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — сообщили в пресс-службе. Предварительные причина инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства крушения названы не были.
Ранее, 17 июня, в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, пилот выжил. Военные тогда заверили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.
Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» эксплуатируется с начала 1980-х гг. и серийно производится в различных модификациях до сих пор. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета — один человек. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой, неуправляемыми и управляемыми авиабомбами и ракетами.