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Белград направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

Ведомости

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста властям Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович на брифинге.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Селакович заявил, что МИД страны шокирован «антицивилизационным и антиевропейским» решением Хорватии, и Сербия намерена предпринять ответные меры в рамках международного права. Ранее хорватские власти запретили лидеру Сербии в частном порядке посетить бывший концлагерь Второй мировой войны Ясеновац.

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Издание Jutarnji сообщает со ссылкой на близкие к правительству источники, что Вучич планировал пересечь границу и прибыть в Ясеновац, а затем в город Пакрац, без соблюдения необходимых протоколов и согласования с посольством Хорватии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич охарактеризовала ситуацию с несостоявшимся визитом президента в Ясеновац как «самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории».

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим», — заявила премьер (цитата по ТАСС).

Система лагерей смерти Ясеновац, которую называли «Балканским Освенцимом», была создана хорватскими фашистами — усташами — в августе 1941 г. Там погибли около 700 000 человек. Среди жертв этих лагерей смерти было много сербов, евреев, цыган и политических противников усташского режима. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных