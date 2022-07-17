Белград направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста властям Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович на брифинге.
«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Селакович заявил, что МИД страны шокирован «антицивилизационным и антиевропейским» решением Хорватии, и Сербия намерена предпринять ответные меры в рамках международного права. Ранее хорватские власти запретили лидеру Сербии в частном порядке посетить бывший концлагерь Второй мировой войны Ясеновац.
Издание Jutarnji сообщает со ссылкой на близкие к правительству источники, что Вучич планировал пересечь границу и прибыть в Ясеновац, а затем в город Пакрац, без соблюдения необходимых протоколов и согласования с посольством Хорватии.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич охарактеризовала ситуацию с несостоявшимся визитом президента в Ясеновац как «самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории».
«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим», — заявила премьер (цитата по ТАСС).
Система лагерей смерти Ясеновац, которую называли «Балканским Освенцимом», была создана хорватскими фашистами — усташами — в августе 1941 г. Там погибли около 700 000 человек. Среди жертв этих лагерей смерти было много сербов, евреев, цыган и политических противников усташского режима.