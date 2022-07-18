«РИА Новости» сообщило о списках сотрудничающих с разведкой Украины россиян

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — рассказал хакер. Он посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, добровольно сдаться.