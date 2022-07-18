«РИА Новости» сообщило о списках сотрудничающих с разведкой Украины россиян
Хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, и передали их список компетентным органам, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников группы.
«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — рассказал хакер. Он посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, добровольно сдаться.
На прошлой неделе «РИА Новости» писали о публикации RaHDit новых данных сотрудников минобороны Украины и связанных с ним людей. В список вошли 2500 человек. В июне хакеры опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб.
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