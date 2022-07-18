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«РИА Новости» сообщило о списках сотрудничающих с разведкой Украины россиян

Ведомости

Хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, и передали их список компетентным органам, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников группы.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — рассказал хакер. Он посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, добровольно сдаться.

На прошлой неделе «РИА Новости» писали о публикации RaHDit новых данных сотрудников минобороны Украины и связанных с ним людей. В список вошли 2500 человек. В июне хакеры опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных