Лавров заявил о руководстве действиями ВСУ структурами НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для газеты «Известия», что инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня (РСЗО) Североатлантического альянса руководят действиями украинских военных.
«Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле". Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — подчеркнул Лавров.
По его словам, западные страны с 2014 г. руководят «русофобским режимом» на Украине, который они привели к власти через государственный переворот. Лавров отметил, что вывод президента Украины Владимира Зеленского на заметные международные форумы — тоже часть инсценировки. Однако когда он предлагает что-то разумное, его «бьют по рукам», как после переговоров в Стамбуле в конце марта. Запад стал требовать от Киева не начинать переговоры с Москвой, пока Украина не получит полное военное преимущество, подчеркнул министр.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России. Киев в ответ на операцию разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Стороны начали переговоры 28 февраля, они продолжались до мая. Затем российская сторона заявила, что Киев фактически вышел из переговорного процесса и не ответил на предложения Москвы по проекту соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может остановить спецоперацию за сутки, если согласится на требования Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна перейдет к переговорам, когда восстановит контроль над всей территорией страны.
О том, что Киеву не следует спешить с мирным соглашением, заявляла, в частности, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, западные страны должны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и перестать продвигать подход, предполагающий скорейшее мирное урегулирование при территориальных уступках Украины. В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут прекратить военные действия на своей территории, если отдадут приказ военным сложить оружие и выполнят условия России.
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