Лавров заявил о руководстве действиями ВСУ структурами НАТО

По его словам, западные страны с 2014 г. руководят «русофобским режимом» на Украине, который они привели к власти через государственный переворот. Лавров отметил, что вывод президента Украины Владимира Зеленского на заметные международные форумы — тоже часть инсценировки. Однако когда он предлагает что-то разумное, его «бьют по рукам», как после переговоров в Стамбуле в конце марта. Запад стал требовать от Киева не начинать переговоры с Москвой, пока Украина не получит полное военное преимущество, подчеркнул министр.