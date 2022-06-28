Песков: Киев может закончить спецоперацию до конца суток

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник, что Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами G7 выразил надежду на окончание боевых действий до начала холодов. Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны.