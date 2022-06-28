Песков: Киев может закончить спецоперацию до конца суток
Власти Украины могут прекратить военные действия на своей территории, если отдадут приказ военным сложить оружие и выполнят условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов.
«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток», — подчеркнул Песков.
По его словам, остальное – это размышления Зеленского. Российская сторона ориентируется на заявления президента России Владимира Путина. Песков отметил, что спецоперация идет по плану и достигает своих целей. Примерных сроков ее окончания в Москве не ставили, добавил он.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник, что Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами G7 выразил надежду на окончание боевых действий до начала холодов. Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны.
Военная операция началась 24 февраля. Песков неоднократно заявлял, что спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%.