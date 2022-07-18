Шойгу поставил группировке войск «Восток» задачу при ударах по ВСУ

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что подразделения российских войск, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности. По его словам, другие подразделения, в том числе группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану. Путин выразил надежду, что на их направлениях «все будет происходить так же, как на Луганском».