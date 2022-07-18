Шойгу поставил группировке войск «Восток» задачу при ударах по ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток», которая участвует в спецоперации, сообщило Минобороны. Шойгу поручил наносить удары приоритетно по вооружению противника, из которого, по данным министерства, обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса и поджигают поля с пшеницей.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — рассказали в министерстве.
В пресс-службе отметили, что командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил Шойгу о текущей обстановке и выполнении боевых задач по «разгрому сил противника».
В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что подразделения российских войск, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности. По его словам, другие подразделения, в том числе группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану. Путин выразил надежду, что на их направлениях «все будет происходить так же, как на Луганском».
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