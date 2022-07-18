Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией с учетом «новых угроз»
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что предложит Евросоюзу пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз». По его словам, есть ряд принципов, которые должны быть пересмотрены в соответствии с новой реальностью. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — сказал глава МИД Чехии перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Он добавил, что обсуждение может состояться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа. По словам Липавского, существует несколько основополагающих принципов, на которых строятся отношения между ЕС и Россией. В условиях «новой реальности враждебности» они должны быть обновлены и адаптированы, подчеркнул министр. «Нам надо быть подготовленными к российским угрозам», — пояснил Липавский.
Отношения Евросоюза и России сильно ухудшились после начала спецоперации России на Украине. Западные страны ввели против России шесть пакетов санкций, которые затронули поставки нефти, финансовые операции, активы Центробанка, а также политиков и предпринимателей, в отношении которых были введены персональные ограничения. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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