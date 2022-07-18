Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией с учетом «новых угроз»

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.