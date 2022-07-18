Шольц исключил снятие санкций ЕС в случае мира на навязанных Москвой условиях
Европейский союз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания, многие жители страны «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо. Шольц заявил, что такой путь нелегок даже для такой сильной страны, как Германия, ей понадобится «большая выдержка».
В конце июня Шольц также заявил, что санкции в отношении России не отменят без «справедливого мира» с Украиной. По его словам, президент России Владимир Путин «должен достичь договоренностей с Украиной», но это не должен быть «навязанный мир», в котором Россия будет диктовать условия.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России. С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций, которые затронули поставки нефти, финансовые операции, активы Центробанка, а также политиков и предпринимателей, в отношении которых были введены персональные ограничения.