Шольц исключил снятие санкций ЕС в случае мира на навязанных Москвой условиях

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).