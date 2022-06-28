Шольц исключил отмену санкций против России без «справедливого мира» с Украиной

«Мы не снимем санкции, пока [Россия не достигнет] договоренностей с Украиной», — сказал Шольц. Он добавил, что президент России Владимир Путин «должен достичь договоренностей с Украиной», но это не должен быть «навязанный мир», в котором Россия будет диктовать свои условия.