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Шольц исключил отмену санкций против России без «справедливого мира» с Украиной

Ведомости

Санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF TV.

«Мы не снимем санкции, пока [Россия не достигнет] договоренностей с Украиной», — сказал Шольц. Он добавил, что президент России Владимир Путин «должен достичь договоренностей с Украиной», но это не должен быть «навязанный мир», в котором Россия будет диктовать свои условия.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут прекратить военные действия на своей территории, если отдадут приказ военным сложить оружие и выполнят условия Москвы. До этого Reuters сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов.

Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны.

Военная операция началась 24 февраля. Песков неоднократно заявлял, что спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. 

Ранее по теме: Песков: Киев может закончить спецоперацию до конца суток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных