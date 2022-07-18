Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объемы поставок газа. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада вчера, 17 июля, отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.