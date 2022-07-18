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Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

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«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю, сообщил Reuters со ссылкой на письмо компании.

По данным агентства, «Газпром» с 14 июля не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих. Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».

В середине июня «Газпрому» пришлось снизить прокачку по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые Канада изначально не хотела возвращать после ремонта под предлогом санкций. В результате вместо 167 млн куб. м через трубопровод проходило 67 млн куб. м газа.

На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объемы поставок газа. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада вчера, 17 июля, отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.

Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены из-за планового ремонта, который продлится с 11 по 21 июля.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для «Северного потока» в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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