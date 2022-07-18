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Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Ведомости

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый пакет антироссийских санкций, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

В новом пакете санкций не содержится дополнительных ограничений на поставки энергоносителей из России, отметил Сийярто. Также в нем не будет ограничений против Газпромбанка, добавил он.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», – сказал дипломат.

Новый пакет санкции затронет 48 физлиц из России, одного из вице-премьеров, региональных политиков и девять организаций. Также новые санкции ЕС включают ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги и аудит. Кто конкретно попадет под санкции, Сийярто не уточнил.

Запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения также войдет в перечень ограничений.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ЕС намерен продолжить вводить санкции против России. Министр отметил, что в новом пакете санкций можно ожидать появления новых лиц и предприятий, также будут проанализированы предыдущие шесть пакетов ограничений в отношении России, чтобы понять, как улучшить действие санкций и избежать их обхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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