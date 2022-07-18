Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ЕС намерен продолжить вводить санкции против России. Министр отметил, что в новом пакете санкций можно ожидать появления новых лиц и предприятий, также будут проанализированы предыдущие шесть пакетов ограничений в отношении России, чтобы понять, как улучшить действие санкций и избежать их обхода.