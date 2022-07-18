Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России
Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый пакет антироссийских санкций, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
В новом пакете санкций не содержится дополнительных ограничений на поставки энергоносителей из России, отметил Сийярто. Также в нем не будет ограничений против Газпромбанка, добавил он.
«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», – сказал дипломат.
Новый пакет санкции затронет 48 физлиц из России, одного из вице-премьеров, региональных политиков и девять организаций. Также новые санкции ЕС включают ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги и аудит. Кто конкретно попадет под санкции, Сийярто не уточнил.
Запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения также войдет в перечень ограничений.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ЕС намерен продолжить вводить санкции против России. Министр отметил, что в новом пакете санкций можно ожидать появления новых лиц и предприятий, также будут проанализированы предыдущие шесть пакетов ограничений в отношении России, чтобы понять, как улучшить действие санкций и избежать их обхода.
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