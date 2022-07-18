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Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать смерть наемника в ДНР

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания намеренно нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР. По ее словам, власти страны пытаются использовать произошедшую трагедию в политических целях.

«Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике британского подданного Пола Ури», — приводятся слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел России. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Ури был не гражданским лицом, а профессиональным военным, который ранее служил в Ираке, Афганистане и Ливии.

По словам Захаровой, Ури страдал рядом хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимым диабетом. Она подчеркнула, что Великобритания не предоставила пленному необходимые медицинские препараты, в то время как донецкие власти оказали Ури медицинскую помощь. Захарова добавила, что Великобритания также отказалась вести переговоры с властями ДНР о возвращении своего соотечественника.

Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронической болезни 15 июля. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, боец скончался из-за тяжелых заболеваний и сильного стресса. Морозова отметила, что мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за безразличия британских властей к его судьбе.

Ранее по теме: Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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