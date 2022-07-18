Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать смерть наемника в ДНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания намеренно нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР. По ее словам, власти страны пытаются использовать произошедшую трагедию в политических целях.
«Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике британского подданного Пола Ури», — приводятся слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел России. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Ури был не гражданским лицом, а профессиональным военным, который ранее служил в Ираке, Афганистане и Ливии.
По словам Захаровой, Ури страдал рядом хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимым диабетом. Она подчеркнула, что Великобритания не предоставила пленному необходимые медицинские препараты, в то время как донецкие власти оказали Ури медицинскую помощь. Захарова добавила, что Великобритания также отказалась вести переговоры с властями ДНР о возвращении своего соотечественника.
Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронической болезни 15 июля. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, боец скончался из-за тяжелых заболеваний и сильного стресса. Морозова отметила, что мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за безразличия британских властей к его судьбе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса