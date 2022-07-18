Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать смерть наемника в ДНР

По словам Захаровой, Ури страдал рядом хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимым диабетом. Она подчеркнула, что Великобритания не предоставила пленному необходимые медицинские препараты, в то время как донецкие власти оказали Ури медицинскую помощь. Захарова добавила, что Великобритания также отказалась вести переговоры с властями ДНР о возвращении своего соотечественника.