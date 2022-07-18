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Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Ведомости

Московский городской суд отклонил апелляцию на домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает «Интерфакс».

В процессе заседания защита просила изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий с учетом заслуг Мау перед государством и состояния его здоровья.

30 июня Тверской суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Мау домашний арест на срок до 7 августа.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау обвиняется в хищениях средств вуза. По данным полиции, в отношении ректора РАНХиГС проводится уголовное преследование по делу, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергея Зуева.

13 октября 2021 г. Тверской районный суд отправил Зуева под домашний арест, а позже, 19 октября, следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве на более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.

Владимир Мау возглавлял вуз с 1992 г., временно исполняющим его обязанности назначен Максим Назаров, один из 12 проректоров академии. 

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Ранее по теме: На время отсутствия ректора Владимира Мау РАНХиГС возглавит Максим Назаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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