Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Московский городской суд отклонил апелляцию на домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает «Интерфакс».
В процессе заседания защита просила изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий с учетом заслуг Мау перед государством и состояния его здоровья.
30 июня Тверской суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Мау домашний арест на срок до 7 августа.
Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау обвиняется в хищениях средств вуза. По данным полиции, в отношении ректора РАНХиГС проводится уголовное преследование по делу, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергея Зуева.
13 октября 2021 г. Тверской районный суд отправил Зуева под домашний арест, а позже, 19 октября, следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве на более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.
Владимир Мау возглавлял вуз с 1992 г., временно исполняющим его обязанности назначен Максим Назаров, один из 12 проректоров академии.
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