Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

13 октября 2021 г. Тверской районный суд отправил Зуева под домашний арест, а позже, 19 октября, следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве на более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.