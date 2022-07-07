На время отсутствия ректора Владимира Мау РАНХиГС возглавит Максим Назаров

На сайте РАНХиГС указано, что Назаров – выпускник Волгоградского госуниверситета по специальности «дискретная математика и математическая кибернетика». Первым местом работы в качестве преподавателя было Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (1995–1999 гг.). Затем он 10 лет преподавал в Волгоградской академии государственной службы (1999–2008 гг.) и еще четыре года был там проректором. В 2012 г. он стал замдиректора Волгоградского филиала РАНХиГС, а спустя год – проректором РАНХиГС.