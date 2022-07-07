На время отсутствия ректора Владимира Мау РАНХиГС возглавит Максим Назаров

На время отсутствия ректора Владимира Мау РАНХиГС возглавит Максим НазаровДо этого он отвечал за развитие учебной части в вузе
Временно исполняющим обязанности (врио) ректора РАНХиГС на время отсутствия Владимира Мау назначен Максим Назаров – один из 12 проректоров академии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РАНХиГС. «Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ, – сказал он. – Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются».
30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау, возглавлявшего крупнейший вуз России с 1992 г., по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Мау стал фигурантом дела, которое было возбуждено в 2021 г. в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.
Сам Назаров сообщил «Ведомостям», что «уже занимается вопросами вуза», но от дальнейших комментариев уклонился. У РАНХиГС, получившей нынешнее название в 2010 г., самое большое число филиалов по сравнению с другими вузами – 52. С учетом региональных подразделений в академии учатся 235 000 человек.
Назаров является проректором РАНХиГС по учебной части с 2013 г. «Принимал на работу его сам Владимир Мау», – рассказал «Ведомостям» проректор РАНХиГС Андрей Марголин. Как сказал «Ведомостям» академик РАО Александр Асмолов, Назаров «очень четко представляет цели и задачи РАНХиГС». «Он очень деловой человек, владеет лучшими практиками госуправления, глубоко погружен в свои обязанности», – отметил Асмолов и выразил уверенность, что Назаров достойно заменит на посту ректора «до того времени, когда Мау снова вернется в РАНХиГС».
Мау должность ректора сохраняет, несмотря на уголовное преследование. Ранее близкие к правительству источники говорили, что пока нет оснований для замены руководителя вуза. Один из собеседников «Ведомостей» отметил 7 июля, что работа учебного заведения «должна продолжаться», именно поэтому правительство и согласовало врио.
На сайте РАНХиГС указано, что Назаров – выпускник Волгоградского госуниверситета по специальности «дискретная математика и математическая кибернетика». Первым местом работы в качестве преподавателя было Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (1995–1999 гг.). Затем он 10 лет преподавал в Волгоградской академии государственной службы (1999–2008 гг.) и еще четыре года был там проректором. В 2012 г. он стал замдиректора Волгоградского филиала РАНХиГС, а спустя год – проректором РАНХиГС.
В РАНХиГС Назаров руководил деятельностью по реализации основных образовательных программ высшего, среднего профессионального и общего образования. Кроме того, сообщил представитель вуза, Назаров занимался организацией учебной и учебно-методической работы академии, координировал деятельность структурных подразделений РАНХиГС по проектам повышения качества образовательных программ. В его задачи также входило обеспечение межвузовского сотрудничества.
4 марта СМИ, к примеру sibkray.ru, обратили внимание на то, что в письме Союза ректоров в поддержку «нашей страны, нашей армию, которая отстаивает нашу безопасность, нашего президента» не было подписи Мау. Вместо него ректором академии значился Назаров. Позднее имя Владимира Мау в письме все же появилось, а должность Назарова была исправлена.