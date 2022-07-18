Ушаков рассказал об изменении условий для переговоров с Украиной

«Они [переговоры] были прерваны после принципиальной договорённости относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», — говорит Ушаков.