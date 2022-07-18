Газета
Политика

Ушаков рассказал об изменении условий для переговоров с Украиной

Ведомости

Условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно иными, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Они [переговоры] были прерваны после принципиальной договорённости относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», — говорит Ушаков.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. По словам Ушакова, стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. «Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле», — добавил помощник президента РФ.

При этом переговоры по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время не ведутся по инициативе Киева. Последний раунд очных российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна вернется к переговорам с Россией, когда восстановит контроль над всей территорией страны. В Москве такие условия назвали неприемлемыми.

Ранее по теме: Глава МИД Украины: переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных