Глава МИД Украины: переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»

В ответ на начало спецоперации на Украине западные страны ввели против России шесть пакетов санкций, которые затронули поставки нефти, финансовые операции, активы Центробанка, а также политиков и предпринимателей, в отношении которых были введены персональные ограничения. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.