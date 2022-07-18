Глава МИД Украины: переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Forbes Украина» заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения».
«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал Кулеба.
24 февраля 2022 г. началась спецоперации России на Украине. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России. Он также заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но отмечал, что чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.
С начала спецоперации 24 февраля стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Спустя несколько дней глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что замораживание переговоров является инициативой Украины.
В ответ на начало спецоперации на Украине западные страны ввели против России шесть пакетов санкций, которые затронули поставки нефти, финансовые операции, активы Центробанка, а также политиков и предпринимателей, в отношении которых были введены персональные ограничения. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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