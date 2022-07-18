Народная милиция ЛНР сообщила об установлении контроля над Северском
Город Северск находится под контролем сил Луганской народной республики (ЛНР), заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [Вооруженных сил Украины] по Северску», — отметил Киселев (цитата по ТАСС).
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее рассказал, что союзные войска движутся в направлении Соледара и Северска, помимо этого в районе Угледара есть военные успехи, однако продвижение войск небыстрое.
Официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявлял о том, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на северском направлении.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
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