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Народная милиция ЛНР сообщила об установлении контроля над Северском

Ведомости

Город Северск находится под контролем сил Луганской народной республики (ЛНР), заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [Вооруженных сил Украины] по Северску», — отметил Киселев (цитата по ТАСС).

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее рассказал, что союзные войска движутся в направлении Соледара и Северска, помимо этого в районе Угледара есть военные успехи, однако продвижение войск небыстрое.

Официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявлял о том, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на северском направлении.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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