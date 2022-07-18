Боррель: санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине

После начала специальной военной операции на Украине ЕС начал вводить санкции в отношении России. Всего было принято шесть пакетов санкций, 18 июля главы МИД стран – участниц ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ. В нем не содержатся новые ограничения на поставку энергоносителей, однако есть санкции против физлиц и организаций. Также новые санкции ЕС включают ограничения на госзакупки, прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит и торговлю золотом и товарами двойного назначения.