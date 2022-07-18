Боррель: санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине
Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что санкции не способны остановить боевые действия на Украине, однако они создадут экономические проблемы России, пишет ТАСС.
«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — заявил Боррель. Он также подчеркнул, что тезис о неработающих санкциях ЕС является «дезинформацией».
17 июля Боррель заявил, что введенные Западом против России санкции работают и «сильно бьют» по руководству страны, а Евросоюзу необходимо «стратегическое терпение». Глава дипломатии ЕС отметил, что введенные ограничения нацелены на порядка 1200 физических лиц, почти 100 российских организаций и многие сектора российской экономики.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС начал вводить санкции в отношении России. Всего было принято шесть пакетов санкций, 18 июля главы МИД стран – участниц ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ. В нем не содержатся новые ограничения на поставку энергоносителей, однако есть санкции против физлиц и организаций. Также новые санкции ЕС включают ограничения на госзакупки, прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит и торговлю золотом и товарами двойного назначения.
О неэффективности санкций неоднократно заявляли многие европейские политики. Так, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен говорила, что санкции ЕС против России оказались неэффективными. По ее мнению, ограничения «больше санкционировали французов, чем Россию». Ле Пен добавила, что Франция покупает нефть у Индии, «которая покупает ее у россиян».
В апреле о неэффективности западных санкций говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что введенные против России меры не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».
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