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Экс-глава МИД Литвы раскритиковал будущий пакет санкций ЕС против России

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает санкционные меры Евросоюза против России непродуктивными, столь же непродуктивным, по его мнению, будет и новый пакет санкций.

«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует?» — написал он в Twitter.

Экс-министр указывает на то, что в последнее время ЕС направил на закупки в России нефти, газа и угля «в геометрической прогрессии больше денег, чем направил Украине в качестве помощи».

«Цены на нефть растут. Рубль укрепляется», — отметил Линкявичюс. Он назвал сложившуюся ситуацию «прискорбной».

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15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила седьмой пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота. Ожидается, что совет Евросоюза утвердит новый пакет санкций до конца июля. Кроме того, ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции Евросоюза против России оказались неэффективными. По ее мнению, ограничения «больше санкционировали французов, чем Россию». Ле Пен добавила, что Франция покупает нефть у Индии, «которая покупает ее у россиян».

В апреле о неэффективности западных санкций говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что введенные против России меры не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне экспортная выручка России от реализации нефти на фоне высоких цен увеличилась на $700 млн и достигла $20,4 млрд. При этом экспорт российской нефти снизился на 250 000 барр./сутки до 7,4 млн барр./сутки – самого низкого показателя с августа прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных