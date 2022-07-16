Экс-глава МИД Литвы раскритиковал будущий пакет санкций ЕС против России

15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила седьмой пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота. Ожидается, что совет Евросоюза утвердит новый пакет санкций до конца июля. Кроме того, ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.