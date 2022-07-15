Еврокомиссия подготовила новый пакет антироссийских санкций

«Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения. Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами. Мы также предлагаем продлить действие санкций до января 2023 г.», – сказала фон дер Ляйен.