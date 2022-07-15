Еврокомиссия подготовила новый пакет антироссийских санкций
Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Помимо этого, ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.
«Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения. Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами. Мы также предлагаем продлить действие санкций до января 2023 г.», – сказала фон дер Ляйен.
Ожидается, что совет Евросоюза утвердит новый пакет санкций до конца июля.
8 июля Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России.
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