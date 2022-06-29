МИД назвал запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным

28 июня США ввели запрет на импорт физического золота, добытого в России, и товары, произведенные в России из него. Присоединиться к США также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада, об этом говорилось в заявлении, распространенном канцелярией королевства. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.