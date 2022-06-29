МИД назвал запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным
Запрет на экспорт российского золота, который хочет ввести СЩА, является нелегитимным и разрушительным и дезорганизующим для системы мирового хозяйства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимны, неправомочны и разрушительны по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это их авторы уже признают сами», — отметил Рябков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, российская сторона будет искать альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются. «Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину», — заключил дипломат.
28 июня США ввели запрет на импорт физического золота, добытого в России, и товары, произведенные в России из него. Присоединиться к США также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада, об этом говорилось в заявлении, распространенном канцелярией королевства. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.