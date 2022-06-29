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МИД назвал запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным

Ведомости

Запрет на экспорт российского золота, который хочет ввести СЩА, является нелегитимным и разрушительным и дезорганизующим для системы мирового хозяйства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимны, неправомочны и разрушительны по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это их авторы уже признают сами», — отметил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российская сторона будет искать альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются. «Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину», — заключил дипломат.

28 июня США ввели запрет на импорт физического золота, добытого в России, и товары, произведенные в России из него. Присоединиться к США также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада, об этом говорилось в заявлении, распространенном канцелярией королевства. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.

Ранее по теме: Как эмбарго на российское золото отразится на рынке и золотодобытчиках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных